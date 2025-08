Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 02/03.08.2025

Vechta - Trunkenheit im Verkehr durch Alkohol

Am 02.08.2025, gegen 04:05 Uhr, befuhr ein 26-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Holtruper Straße in Vechta. Aufgrund von Auffälligkeiten im Fahrverhalten erfolgt eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der 26-Jährige alkoholisiert ist. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, Beschlagnahme des Führerscheines sowie Untersagung der Weiterfahrt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 02.08.2025, 20:43 Uhr, befuhr eine 36-jährige aus Steinfeld mit ihrem PKW die Straße "An der Bundesstraße" in Holdorf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Lohne- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 02.08.2025, 21:30 Uhr, befuhr ein 22 Jahre alter Lohner mit seinem Pkw die Meyerhofstraße in Lohne, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss (1,67 Promille) stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Autoschlüssel sichergestellt.

Flucht vor der Polizei mit "frisierter" Mofa

Am 02.08.2025, 22:45 Uhr, flüchtete ein 15 Jahre alter Dinklager mit seinem zu schnellen Mofa in Dinklage in der Tannenallee vor der Polizei. Er konnte ermittelt und dabei festgestellt werden, dass das Mofa eine Fahrgeschwindigkeit von ca. 50 km/h erreicht und der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

