Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg -Fahren unter Beeinflussung von Betäubungsmittel- Am 02.08.2025; 22:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger aus Emstek mit seinem PKW die Schützenstraße in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde eine Betäubungsmittelbeeinflussung beim 23-jährigen festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Einbruchsdiebstahl in Pkw

In der Zeit von Samstag, 02.08 2025 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, VW Golf, welcher auf einen Parkplatz an einem Einkaufscenter in der Soestenstraße abgestellt worden war und entwendeten aus dem verschlossenen Pkw einige Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell