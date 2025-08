POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 02./03.08.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - versuchter Einbruch In der Zeit zwischen 27.07.25 und dem 01.08.25 versuchten Unbekannte in eine Halle eines unbewohnten landwirtschaftlichen Gehöftes an der Ellerbrocker Straße in Friesoythe einzubrechen. An zwei Lagerhallen wurden die Tore beschädigt. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt. Zeugenhinweise nimmt ...

