POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 01./02.08.2025

Friesoythe - versuchter Einbruch In der Zeit zwischen 27.07.25 und dem 01.08.25 versuchten Unbekannte in eine Halle eines unbewohnten landwirtschaftlichen Gehöftes an der Ellerbrocker Straße in Friesoythe einzubrechen. An zwei Lagerhallen wurden die Tore beschädigt. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 04491/93390 entgegen.

