Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Diebstahl in Darumer Straße - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (16.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (5 Uhr) entwendete ein bislang Unbekannter einen weißen Toyota RAV 4. Das Fahrzeug war auf einem Stellplatz gegenüber des Schützenhauses in der Darumer Straße verschlossen abgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend mit diesem. Die Polizei leitete unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls Ermittlungen ein und veranlasste die Fahndung nach dem gestohlenen Pkw. Möglicherweise wird das Auto noch mit originalen Kennzeichen (OS-ZG 2520) gefahren. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Darumer Straße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

