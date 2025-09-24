Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Verkehrskontrolle endet mit zahlreichen Anzeigen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag beabsichtigte eine Polizeistreife gegen 14:15 Uhr einen VW Golf in der Breslauer Straße zu kontrollieren. Der Fahrer des Golfes missachtete jedoch zunächst die Anhaltesignale und raste über die Dresdener Straße und die Jenaer Straße davon, bis er schließlich wieder auf die Breslauer Straße gelangte. Die Streife, die dem Golf mit Blaulicht und Martinshorn gefolgt war, konnte den Golf-Fahrer schließlich einholen und kontrollieren. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 38-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Fürstenau. Die mutmaßlichen Gründe für die Flucht vor der Polizei zeigten sich schnell. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem ausgehändigten Führerschein um eine Fälschung handelte. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 38-Jährige keine Fahrerlaubnis. Am Fahrzeug waren darüber hinaus falsche Kennzeichen angebracht. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest ergab außerdem Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Im Auto stießen die Beamten zusätzlich noch auf ein Messer. Der 38-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe in eine medizinische Einrichtung gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell