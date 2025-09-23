Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Millionenschaden nach Hallenbrand - Keine Verletzten

Osnabrück (ots)

Am Montagabend kam es in der Straße Am alten Sportplatz zum Vollbrand einer größeren Halle, in der zwei Firmen sowie eine Wohneinheit untergebracht sind. Gegen 22.35 Uhr bemerkte ein Firmenbetreiber beim Zurückkehren zur Halle Rauchentwicklung im Innenbereich. Nachdem er das Gebäude kurz betreten hatte, stellte er fest, dass dichter Rauch aus einer Wand austrat. Die Flammen griffen in der Folge auf die gesamte Halle über. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude. Die in der Halle wohnhafte Person konnte sich eigenständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund zwei Millionen Euro. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus Bersenbrück, Ankum, Nortrup, Kettenkamp, Menslage, Badbergen und Quakenbrück waren mit etwa 80 Kräften im Einsatz. Zudem waren mehrere Rettungswagen vor Ort. Noch in der Nacht beschlagnahmte die Polizei den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell