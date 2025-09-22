PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht am Rehlberg - Polizei sucht Zeugen

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht am Rehlberg - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 13.09, kam es zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Rehlberg. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person, vermutlich mit einem Fahrrad oder einem anderen bislang nicht näher bekannten Fahrzeug, die Straße Am Rehlberg in Fahrtrichtung Sonnenpfad. Auf Höhe der Hausnummer 18 touchierte der oder die Unbekannte aus bislang ungeklärten Gründen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dabei entstand Sachschaden im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Rehlberg gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 11:18

    POL-OS: Merzen: Zeugen gesucht nach Brandstiftung im Vorgarten

    Osnabrück (ots) - Am späten Freitagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 23:00 Uhr zu einem Einsatz am Prozessionsweg gerufen. In dem Vorgarten eines Wohnhauses brannten mehrere Lebensbäume. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass es bei einem überschaubaren Sachschaden blieb. Nur etwa zwei Stunden später kam es am selben Einsatzort zu einem weiteren Brand. Wieder brannten die Lebensbäume ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:03

    POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend drangen Unbekannte zwischen 17:45 und 18:55 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Gertkenstraße unweit zur Ermländer Straße ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren