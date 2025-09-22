Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht am Rehlberg - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Samstag, den 13.09, kam es zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Rehlberg. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person, vermutlich mit einem Fahrrad oder einem anderen bislang nicht näher bekannten Fahrzeug, die Straße Am Rehlberg in Fahrtrichtung Sonnenpfad. Auf Höhe der Hausnummer 18 touchierte der oder die Unbekannte aus bislang ungeklärten Gründen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dabei entstand Sachschaden im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Rehlberg gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

