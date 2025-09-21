POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer gegen 15:15 Uhr den Neuenkirchener Damm in Richtung Fürstenau. Als der Mann aus der Samtgemeinde Neuenkirchen nach links in die Hagenbecker Straße abbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden VW. Es kam folglich zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 34-Jährige und seine 29-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der ...

