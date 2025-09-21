POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen
Osnabrück (ots)
Am Samstagabend drangen Unbekannte zwischen 17:45 und 18:55 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Gertkenstraße unweit zur Ermländer Straße ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.
