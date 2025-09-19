PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag gelangten Unbekannte zwischen 17:00 und 21:00 Uhr in ein Wohnhaus an der Von-Steuben-Allee unweit zur Kolpingstraße. Die Täter durchsuchten die Räume des Hauses und entwendeten unter anderem Taschen und andere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Quakenbrück unter 05431/907760 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

