Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend verschafften sich Unbekannte gegen 21:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Beethovenstraße unweit zur Richard-Wagner-Straße. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten nur wenige Minuten nach der Tat mit bislang unbekanntem Diebesgut.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215.

