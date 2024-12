POL Schwaben Nord: Polizei klärt Unfallflucht

Augsburg (ots) - Augsburg - Am Mittwoch (20.11.2024) bemerkte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in der Amagasaki-Allee. Den Fahrer erwartet nun u.a. ein Fahrverbot. Gegen 20.30 Uhr fuhr der Autofahrer in Fahrtrichtung Süden. Die Einsatzkräfte stellten bei erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 95 km/h fest. Zudem überführ der Autofahrer eine rote Ampel. Den ...

