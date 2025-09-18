Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtragsmeldung zu versuchten sexuellen Übergriff - Tatverdächtiger in U-Haft

Osnabrück (ots)

Nach dem versuchten sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in der vergangenen Woche in der Osnabrücker Innenstadt (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6115198) konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Im Zuge der intensiven Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 24-jährige guineische Staatsangehörige mutmaßlich auch für weitere Taten, darunter auch mehrere sexuelle Belästigungen, verantwortlich sein könnte. Bei der Identifizierung des Mannes und den weiteren Ermittlungen spielten insbesondere die Personenbeschreibungen der Zeugen sowie die Videoüberwachung am Neumarkt und in der Johannisstraße eine wesentliche Rolle.

Am 11.09. konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde zunächst in polizeilichen Langzeitgewahrsam genommen. Unter anderem nach der Auswertung weiterer Spuren, begründete sich letztendlich ein dringender Tatverdacht gegen den jungen Mann, sodass die Staatsanwaltschaft Osnabrück die Vorführung vor dem Amtsgericht beantragte. Am Mittwochmittag wurde er folglich einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ daraufhin U-Haftbefehl. Der 24-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

