Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Schwagstorf: PKW-Fahrer verstirbt nach Kollision mit Abfallwagen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 41-Jähriger gegen 06:55 Uhr mit einem Abfalltransporter die Horster Straße. Als der Mann aus Georgsmarienhütte dabei die Diepenauer Straße kreuzte, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford Transits. Es kam folglich zur Kollision beider Fahrzeuge. Für den Fahrer des Transits, einen 59-jähriger Mann aus Bohmte, kam leider jede Hilfe zu spät. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Abfalltransporters wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

