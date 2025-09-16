Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf der Hansastraße

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Dienstag (09.09.) befuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer gegen 14:00 Uhr die Hansastraße in Richtung stadtauswärts. Kurz hinter der Einmündung zur Weserstraße bremste plötzlich und ohne ersichtlichen Grund ein vorausfahrender weißer Opel Corsa Combo mit Osnabrücker Zulassung so stark ab, dass der LKW auf den Opel auffuhr. Der 53-jährige Bissendorfer blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein LKW wurde jedoch beschädigt. Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515 entgegen.

