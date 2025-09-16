PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nächtlicher Brand eines Asphaltfertigers - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend (11.09) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brandeinsatz an der Quebecallee in Osnabrück ausgerückt. Gegen 22.25 Uhr bemerkte ein Zeuge Feuer auf einer dortigen Baustelle und alarmierte die Einsatzkräfte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Asphaltfertiger in Brand geraten war. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Osnabrück gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer vom Bereich des Fahrersitzes ausgegangen sein, die genaue Brandursache ist derzeit unklar. An der Baumaschine entstand erheblicher Sachschaden: Fahrersitz, Armaturenbrett, Dach und Kabelraum wurden durch die Flammen zerstört. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0541/327-2215 oder -3103 mit der Polizei Osnabrück in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

