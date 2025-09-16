Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Polizei sucht Zeugen mit Gipsverband nach Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Bereits am Montag, den 26. Mai 2025, kam es gegen 13 Uhr in der Lindenstraße (Höhe Juwelier) zu einer Kollision zwischen einem Mercedes und einem Ford Transit. Dabei wurden die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Ein bislang unbekannter Mann, der zur Unfallzeit mit einem dunklen VW Passat Variant (neueren Baujahrs) unterwegs war, hatte sich anschließend mit dem Fahrer des Ford Transit über den Vorfall unterhalten. Auffällig war, dass der Mann einen Gipsverband am Arm oder an der Hand trug. Die Polizei Bersenbrück bittet diesen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell