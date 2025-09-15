Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Autofahrerin mit mehr als 2,5 Promille gestoppt - Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:25 Uhr meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmende bei der Leitstelle und berichteten von der auffälligen Fahrweise einer Autofahrerin. Diese war mit einem schwarzen VW UP von Bad Iburg in Richtung Lienen unterwegs. Dabei fuhr sie zunächst vom Charlottenburger Ring auf die Holperdorfer Straße. Auf der Serpentinenstrecke kurz vor Lienen kam das Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr, sodass es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich wenig später in Höhe des Schwimmbads in Lienen. Eine entgegenkommende Mercedes V-Klasse musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der VW setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort und konnte schließlich am Heckenweg/Ecke Lengericher Straße durch alarmierte Polizeikräfte angehalten werden.

Am Steuer trafen die Beamten auf eine 36-jährige Frau aus dem Kreis Steinfurt. Der Grund für ihre gefährliche Fahrweise war schnell gefunden: Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Für die Frau endete die Fahrt an Ort und Stelle. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Die Polizei Georgsmarienhütte sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten machen können oder möglicherweise selbst gefährdet wurden. Insbesondere werden die beiden Verkehrsteilnehmenden gesucht, die auf der Holperdorfer Straße ausweichen mussten. Diese werden gebeten, sich unter 05401/83160 zu melden.

