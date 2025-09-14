Polizei Mettmann

POL-ME: 28-Jähriger schwer verletzt aufgefunden - die Polizei bittet um Hinweise - 2509062

Ratingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 13. September 2025, wurde ein 28-jähriger Düsseldorfer vor einem Mehrfamilienhaus in Ratingen-West schwer verletzt aufgefunden. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndung einen 29-jährigen Tatverdächtigen fest und bittet um Hinweise zum Tatgeschehen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 6:10 Uhr alarmierte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Jenaer Straße 16 Polizei und Rettungsdienst, nachdem er einen stark blutenden Mann vor dem Haus aufgefunden hatte. Schnell vor Ort eingetroffene Polizistinnen und Polizisten stellten fest, dass der augenscheinlich schwer verletzte Mann mehrere Schnittverletzungen aufwies. Sie versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstmedizinisch.

Der 28-jährige Düsseldorfer wurde anschließend zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Polizistinnen und Polizisten im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein mögliches Tatwerkzeug sicher und trafen zudem auf einen leicht verletzten 29-jährigen Ratinger. Sie nahmen den polizeibekannten Mann, der die deutsche sowie die türkische Nationalität aufweist, vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand soll der 28-Jährige von dem Ratinger sowie von mindestens einem weiteren derzeit unbekannten Tatverdächtigen angegriffen und schwer verletzt worden sein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und führte intensive Spurensicherungsmaßnahmen durch. Der 29-jährige Ratinger wurde nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf dem Gewahrsam entlassen. Er muss sich nun einem entsprechenden Verfahren stellen.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat am frühen Samstagmorgen des 13. September 2025 an der Jenaer Straße 16 in Ratingen-West beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem oder den derzeit noch unbekannten Mittäter oder Mittätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell