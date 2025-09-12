Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509061

Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, 11. September, verursachte in Erkrath-Hochdahl ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 11:45 Uhr und 15 Uhr einen Schaden an einem schwarzen VW Passat, der auf einem Parkplatz an der Sedentaler Straße 107a parkte. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Schäden an der linken Seite des VW werden vorläufig auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 11. September 2025, kam es in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein in der Pestalozzistraße in Höhe der Hausnummer 35 am Straßenrand geparkter Skoda Octavia zwischen 7 Uhr und 15 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug am Heckstossfänger beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf vorläufig geschätzte 500 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernten sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell