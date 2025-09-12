Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509058

Bild-Infos

Download

Hilden / Ratingen / Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Mittwoch, 10. September 2025, 5 Uhr, bis Donnerstag, 11. September 2025, 5 Uhr, wurde in den Gemeinschaftsraum des Sportvereins SSVg Velbert an der Poststraße eingebrochen. Die noch unbekannten Täterinnen oder Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 11. September 2025, verschafften sich unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 12:45 und 14:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Stendaler Straße in Ratingen. Es wurden Bargeld und Goldschmuck entwendet. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 10. September 2025, versuchten gegen 10 Uhr unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kolpingstraße in Hilden einzubrechen. Sie wurden von einer Bewohnerin gestört und flüchteten. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - circa 1,80 Meter - dunkle, lockige Haare - ungepflegtes Erscheinungsbild

Person 2:

- weiblich - gefärbte, bunte Haare - ungepflegtes Erscheinungsbild

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht von Mittwoch, 10. September 2025, auf Donnerstag, 11. September 2025, wurde in eine Erdgeschosswohnung an der Diekermühlen Straße in Haan eingebrochen. Unbekannte Täterinnen oder Täter versuchten gegen 2 Uhr, sich über ein Fenster und die Balkontür Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Dabei wurden die Scheiben beschädigt. Ohne in die Wohnung einzudringen flohen der oder die Täterinnen oder Täter anschließend unerkannt. Die Höhe des Schadens ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 11. September 2025, zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täterinnen oder Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Parkstraße in Langenfeld. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und entwendeten einen Tresor mit Schmuck und Bargeld. Der Schaden liegt nach vorläufiger Schätzung im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 11. September 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 11 und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Steinstraße in Monheim am Rhein ein. Die Höhe des Schadens und ob etwas entwendet wurde ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell