Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunken vor der Polizei geflüchtet: Polizei fasst Raser - 2509056

Hilden (ots)

In Hilden hat die Polizei am späten Donnerstagabend (11. September 2025) einen 48-jährigen Ukrainer gefasst, der zuvor, augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, in grob rücksichtsloser Art und Weise durch Hilden gerast war.

Folgendes war geschehen:

Gegen 23:40 Uhr überwachte die Besatzung eines Streifenwagens den Straßenverkehr, als ihr ein schwarzer Renault Megane auffiel, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Benrather Straße in Richtung Düsseldorf fuhr. Die Polizeibeamten beabsichtigten nun, den Fahrer zu kontrollieren und signalisierten ihm die entsprechenden Anhaltsignale.

Doch anstatt den Aufforderungen der Polizei Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrer sein Auto erneut und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Hierbei fuhr er in seinem Renault mit einer Geschwindigkeit von über 140 km/h quer durch Hilden, wobei er sämtliche Verkehrsregeln außer Acht ließ, indem er zum Beispiel mindestens eine rote Ampel überquerte oder durch den Gegenverkehr fuhr. Nur großem Glück und dem Zufall ist es zu verdanken, dass hierbei aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kein weiterer Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde.

Nachdem der Mann dann im Bereich einer Baustelle seine Fahrt nicht mehr fortsetzte, konnten die Polizisten den Fahrer stellen und festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um einen 48-jährigen Ukrainer handelte, der augenscheinlich unter erheblichen Drogen- und Alkoholeinfluss stand.

Der Mann sperrte sich jedoch gegen die Durchführung entsprechender Schnelltests. Daher musste er mit zur Polizeiwache, wo ihm unter körperlichem Zwang zur weiteren Beweisführung Blutproben entnommen wurden. Ferner stellte die Polizei den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel des 48-Jährigen sicher und leitete gleich mehrere Verfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell