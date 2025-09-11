Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509053

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 10. September 2025, kam es in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Renault Clio beschädigt wurde. Gegen 15:30 Uhr parkte eine Leverkusenerin das Auto am Fahrbahnrand der Bachstraße in Höhe der Hausnummer 36. Als sie gegen 17:30 Uhr zu dem Renault zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Fahrertür und dem linken Kotflügel fest. Der Schaden wird vorläufig auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die unbekannte Verursacherin oder der Verursacher entfernten sich vom Unfallort, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

