POL-ME: Ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße gerannt: Elfjähriger schwer verletzt - 2509055

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 11. September 2025, kam es in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Elfjähriger schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:40 Uhr befuhr eine 51-jährige Düsseldorferin mit einem Jeep Renegade die Brachter Straße in Fahrtrichtung Ratingen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 43 eine Ratingerin mit ihrem elf Jahre alten Sohn die Straße überqueren. Hierbei rannte der Junge jedoch ohne auf den Verkehr zu achten aus einer Hofeinfahrt heraus los.

Trotz einer sofortigen Bremsung konnte die Fahrerin eine Kollision nicht verhindern. Der Elfjährige wurde schwer verletzt und mit einem herbeigerufenen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

