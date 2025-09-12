Polizei Mettmann

POL-ME: Gefahrenbremsung: Fünf Kinder in Schulbus leicht verletzt - 2509057

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein sind am Freitagmorgen (12. September 2025) fünf Kinder in einem Schulbus - glücklicherweise nur - leicht verletzt worden, nachdem der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführte. Hierüber hatte die Stadt Monheim am Rhein bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtet.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 7:40 Uhr war der 50 Jahre alte Fahrer mit seinem Bus der Linie E793 über die Lichtenberger Straße in Richtung des Schulzentrums zwischen der Lotten- und der Krischerstraße gefahren. Hierbei musste er eigenen Angaben zu Folge auf Höhe der Hausnummer 12 eine Vollbremsung einleiten, weil hinter einem entgegenkommenden Bus Kinder ohne auf den Verkehr zu achten auf Höhe eines Zebrastreifens über die Straße gerannt sein sollen.

Daraufhin stürzten in dem Bus mehrere Kinder zu Boden. Fünf von ihnen, im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, wurden hierbei verletzt - glücklicherweise jedoch nur leicht. Eines von ihnen wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Kontrolle von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Kinder wurden nach einer Erstversorgung vor Ort in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die unverletzten Kinder brachte ein anderer Bus der Bahnen der Stadt Monheim zur Schule.

Zur Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle für den Verkehr.

