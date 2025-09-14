POL-ME: Korrekturmeldung zu: "Nächtlicher Hubschraubereinsatz: Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest" - 2509063
Velbert (ots)
Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung berichtet hatte, wurden in der Nacht auf Sonntag, 14. September 2025, vier Einbrecher auf frischer Tat festgenommen (siehe die ots-Mitteilung 2509061 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6117149).
In der Pressemitteilung wurde berichtet, dass einer der Tatverdächtigen versucht hatte, zu fliehen. Hierbei wurde ein falsches Alter des Tatverdächtigen genannt:
Der Tatverdächtige, der sich bei der Festnahme widersetzte und durch den eingesetzten Diensthund leicht verletzt wurde, war ein 53-jähriger Rumäne aus Witten. Nach einer ambulanten Behandlung durch hinzugezogene Rettungskräfte wurde er vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Mettmann gebracht.
Die weiteren Tatverdächtigen, zwei 17-jährige Rumänen, sowie ein 15-jähriger Rumäne aus Dortmund, der kriminalpolizeilich bereits erheblich in Erscheinung getreten ist, wurden ebenfalls vorläufig festgenommen.
