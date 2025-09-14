PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Einbruch in Geschäft an der Johannisstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Euro-Shop an der Johannisstraße. Nachdem sie die Räumlichkeiten betreten hatten, durchsuchten die Täter diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld sowie ein Tablet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter 0541/327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

