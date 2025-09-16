Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Personen schwer verletzt nach Unfall auf Mindener Straße

Osnabrück (ots)

Am Montagabend bog ein 38-Jähriger mit seinem Mitsubishi gegen 18:20 Uhr von einem Kundenparkplatz eines Supermarktes nach links auf die Mindener Straße ab. Dabei missachtete der Mann aus Bergheim die Vorfahrt eines von links kommenden 20-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 38-Jährige als auch der 20-jährige Osnabrücker schwere Verletzungen erlitten. Auch der 22-jährige Beifahrer im Mercedes verletzte sich schwer. Alle Personen kamen anschließend mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Mindener Straße gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

