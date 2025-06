Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in Containern - Pkw verätzt - Staubsauger "umgetauscht" - Taschendiebe - Farb-Sprayer

Iserlohn (ots)

Am Montag und Dienstag wurden in Kalthoff mehrere Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Am Montag um 18.20 und am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr brannten Container an der Werkstraße, um 16.50 Uhr ein Container am Schüttholzweg. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch Feuer.

Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen wurde an der Liebigstraße der Lack eines Hyundai i20 durch eine ätzende Flüssigkeit beschädigt.

Weil sich ein Geschäft am Karnacksweg am Dienstag weigerte, ohne Kassenbon einen Staubsauger umzutauschen, griff ein unbekannter Kunde zur Selbsthilfe. Wie es die Mitarbeiter später der Polizei schilderten, sei der Mann gegen 13.15 Uhr in den Laden gekommen und wollte einen Staubsauger umtauschen. Da er keinen Bon vorlegen konnte, lehnten die Mitarbeiter ab. Nach einer längeren Diskussion sei der Mann in die Elektroabteilung gegangen, habe sich einen Staubsauger genommen und sei an der Kasse vorbei nach draußen "gerannt". Die Mitarbeiter holten ihn ein und packten seine Plastiktüte, worauf der Unbekannte um sich geschlagen habe. Erst als ein weiterer Mitarbeiter hinzukam, stellte er das Gerät ab und flüchtete. Ein Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Einer 44-jährigen Frau wurde am Dienstag gegen 11.30 Uhr in einem Geschäft am Alten Rathausplatz die Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen. Wie die Frau später der Polizei berichtete, sei ihr im Geschäft eine unbekannte weibliche Person sehr nahegekommen. Als sie kurz darauf in ihre Tasche schaute, sei die Geldbörse weg gewesen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung für die abhanden gekommenen Bankkarten.

Eine vorbeifahrende Streifenwagen-Besatzung der Polizei hat heute Nacht um 0.25 Uhr an der Seilerseestraße vier Personen beobachtet, die eine Mauer an der Seilerseestraße mit Farbe besprühten. Als die Sprayer die Polizei bemerkten, flüchteten sie und ließen ihre Spraydosen liegen. Wie sich herausstellte, hatten sie auch Verkehrsschilder angesprüht, so dass die Symbole und Schriftzüge nicht mehr zu erkennen sind. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

