Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen E-Scooter eines verunfallten Mannes

Bild-Infos

Download

Lüdenscheid (ots)

Am 03.06.2025 wurde der Fahrer eines E-Scooters auf der Heedfelder Landstraße, Ecke Im Grund, Opfer einer Verkehrsunfallflucht. Der 24-jährige aus Bensheim wurde hierbei schwer verletzt und befindet sich seither im Krankenhaus. Polizeibeamte sicherten bei der Unfallaufnahme den E-Scooter an der Unfallstelle und ketteten ihn an.

Drei Tage später, am 06. Juni, stellten Angehörige fest, dass der E-Scooter des Herstellers Advanced Vehicle mit dem Kennzeichen 602HXF gestohlen wurde. Das durchtrennte Schloss lag noch an Ort und Stelle.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat die Tat gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib es Scooters (Foto) machen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell