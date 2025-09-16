Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Kupferkabel von Baustelle in der Gartenstraße entwendet - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagvormittag (11 Uhr) und Montagmorgen (06 Uhr) haben Unbekannte von einer Baustelle an der Gartenstraße Kupferkabel entwendet. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem frei zugänglichen Rohbau eines im Bau befindlichen Supermarktes und nahmen eine größere Menge Kabel mit. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bohmte unter der Rufnummer 05471/9710 zu melden.

