Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Unbekannte greifen 32-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagabend ist ein 32 Jahre alter Mann von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen worden. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 18.45 Uhr in unmittelbarer Nähe zu einem Sportplatz am Hastruper Weg. Mindestens vier dunkel gekleidete, vermummte Männer schlugen gemeinschaftlich auf den 32-Jährigen ein und versuchten, ihm eine Jacke zu entreißen. Dies misslang. Der Mann aus Gehrde erlitt Gesichtsverletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in nicht bekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, konnte die Angreifer jedoch nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen wegen versuchten Raubes dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05439/9690 bei der Polizei in Bersenbrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell