POL-OS: Bersenbrück: Unbekannte greifen 32-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagabend ist ein 32 Jahre alter Mann von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen worden. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 18.45 Uhr in unmittelbarer Nähe zu einem Sportplatz am Hastruper Weg. Mindestens vier dunkel gekleidete, vermummte Männer schlugen gemeinschaftlich auf den 32-Jährigen ein und versuchten, ihm eine Jacke zu entreißen. Dies misslang. Der Mann aus Gehrde erlitt Gesichtsverletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in nicht bekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, konnte die Angreifer jedoch nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen wegen versuchten Raubes dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05439/9690 bei der Polizei in Bersenbrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

  • 16.09.2025 – 08:57

    POL-OS: Bad Essen: Kupferkabel von Baustelle in der Gartenstraße entwendet - Zeugen gesucht

    Osnabrück (ots) - Zwischen Freitagvormittag (11 Uhr) und Montagmorgen (06 Uhr) haben Unbekannte von einer Baustelle an der Gartenstraße Kupferkabel entwendet. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem frei zugänglichen Rohbau eines im Bau befindlichen Supermarktes und nahmen eine größere Menge Kabel mit. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:40

    POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf der Hansastraße

    Osnabrück (ots) - Am vergangenen Dienstag (09.09.) befuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer gegen 14:00 Uhr die Hansastraße in Richtung stadtauswärts. Kurz hinter der Einmündung zur Weserstraße bremste plötzlich und ohne ersichtlichen Grund ein vorausfahrender weißer Opel Corsa Combo mit Osnabrücker Zulassung so stark ab, dass der LKW auf den Opel auffuhr. Der ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:25

    POL-OS: Osnabrück: Nächtlicher Brand eines Asphaltfertigers - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend (11.09) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brandeinsatz an der Quebecallee in Osnabrück ausgerückt. Gegen 22.25 Uhr bemerkte ein Zeuge Feuer auf einer dortigen Baustelle und alarmierte die Einsatzkräfte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Asphaltfertiger in Brand geraten war. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr ...

    mehr
