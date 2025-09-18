Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Porta Westfalica: Gemeinsame Pressemitteilung von der Polizei Minden-Lübbecke und Osnabrück - Vier Personen festgenommen nach Einbruch in Wohnhaus

Osnabrück (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag, gegen 09:25 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass vier maskierte Personen in ein Einfamilienhaus in der Claire-Groll-Straße in Osnabrück eingedrungen seien. Die Täter flüchteten nur wenige Minuten später mit hoher Geschwindigkeit in einem weißen VW Golf.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entdeckte eine Polizeistreife das flüchtige Fahrzeug auf der A30 in Fahrtrichtung Hannover. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Pkw mussten weitere Kräfte hinzugezogen werden, unter anderem auch aus dem benachbarten NRW. Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Herford gelang es, den Wagen auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover, kurz vor dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen, erneut festzustellen. Auch hier fuhr der Golf mit solch hoher Geschwindigkeit weiter, dass eine direkte Verfolgung nicht möglich war.

Wenig später fanden die Einsatzkräfte der Polizei Minden-Lübbecke den verlassenen VW Golf jedoch in einem Waldstück im Bereich Porta Westfalica. Umgehend wurden großangelegte Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen zahlreiche Einsatzkräfte sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren. Im Verlauf dieser Maßnahmen gelang es, vier tatverdächtige Personen in den umliegenden Waldstücken festzunehmen. Die vier Personen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zunächst dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Minden zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ein besonderer Dank gilt dem aufmerksamen Zeugen, der durch sein entschlossenes Handeln gezeigt hat, wie wichtig Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft ist und wie wertvoll es sein kann, nicht zu zögern und sofort die Polizei zu informieren.

