Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Rollerfahrer geriet in den Gegenverkehr auf Osnabrücker Straße

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Roller gegen 20:40 Uhr die Osnabrücker Straße in Richtung Hagen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte der Mann aus Hasbergen mit einem entgegenkommenden Renault und anschließend mit einem dahinterfahrenden Audi. Der 51-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 56-jährige Renault-Fahrerin, eine Frau aus Osnabrück, und der 26-jährige Audi-Fahrer, ebenfalls aus Osnabrück, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 51-jährige Rollerfahrer keinen Führerschein hatte. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell