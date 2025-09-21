Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Schwerer Unfall auf Neuenkirchener Damm

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer gegen 15:15 Uhr den Neuenkirchener Damm in Richtung Fürstenau. Als der Mann aus der Samtgemeinde Neuenkirchen nach links in die Hagenbecker Straße abbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden VW. Es kam folglich zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 34-Jährige und seine 29-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der 25-jährige VW-Fahrer, ein Mann aus Recke, und sein 16-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Alle beteiligten Personen kamen anschließend mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Neuenkirchener Damm für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell