POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Einbruchsversuch in der Beethovenstraße - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag haben sich Einbrecher ein Wohnhaus in der Beethovenstraße zum Ziel erklärt. Die Unbekannten versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Nähe der Mozartstraße zu verschaffen. Glück für die Eigentümer: Der Einbruchsversuch schlug fehl, die Kriminellen flohen ohne Diebesgut. An dem Wohnhaus ist ein geringer Schaden entstanden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bitte bei den Ermittlern unter 0541/327-3203 oder -2215

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

