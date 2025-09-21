PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Zeugen gesucht nach Brandstiftung im Vorgarten

Osnabrück (ots)

Am späten Freitagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 23:00 Uhr zu einem Einsatz am Prozessionsweg gerufen. In dem Vorgarten eines Wohnhauses brannten mehrere Lebensbäume. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass es bei einem überschaubaren Sachschaden blieb. Nur etwa zwei Stunden später kam es am selben Einsatzort zu einem weiteren Brand. Wieder brannten die Lebensbäume im Vorgarten. Auch bei diesem Einsatz konnte das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Aufgrund erster Ermittlungen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Brandstiftung gegen einen bislang unbekannten Täter ein. Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
  • 21.09.2025 – 11:03

    POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend drangen Unbekannte zwischen 17:45 und 18:55 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Gertkenstraße unweit zur Ermländer Straße ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:48

    POL-OS: Hasbergen: Rollerfahrer geriet in den Gegenverkehr auf Osnabrücker Straße

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Roller gegen 20:40 Uhr die Osnabrücker Straße in Richtung Hagen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte der Mann aus Hasbergen mit einem entgegenkommenden Renault und anschließend mit einem dahinterfahrenden Audi. Der 51-Jährige verletzte sich bei dem ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:02

    POL-OS: Fürstenau: Schwerer Unfall auf Neuenkirchener Damm

    Osnabrück (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer gegen 15:15 Uhr den Neuenkirchener Damm in Richtung Fürstenau. Als der Mann aus der Samtgemeinde Neuenkirchen nach links in die Hagenbecker Straße abbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden VW. Es kam folglich zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 34-Jährige und seine 29-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der ...

    mehr
