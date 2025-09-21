Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Zeugen gesucht nach Brandstiftung im Vorgarten

Osnabrück (ots)

Am späten Freitagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 23:00 Uhr zu einem Einsatz am Prozessionsweg gerufen. In dem Vorgarten eines Wohnhauses brannten mehrere Lebensbäume. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass es bei einem überschaubaren Sachschaden blieb. Nur etwa zwei Stunden später kam es am selben Einsatzort zu einem weiteren Brand. Wieder brannten die Lebensbäume im Vorgarten. Auch bei diesem Einsatz konnte das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Aufgrund erster Ermittlungen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Brandstiftung gegen einen bislang unbekannten Täter ein. Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

