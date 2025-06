Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Notlage vorgetäuscht - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Kasbach-Ohlenberg (ots)

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, bei der die Täter Verkehrsteilnehmer anhalten und eine Notlage vortäuschen, um so an Bargeld zu gelangen. Im aktuellen Fall wurde am gestrigen 04.06.2025 ein PKW-Fahrer gegen 16:10 Uhr an der B42 auf Höhe Kasbach-Ohlenberg durch eine männliche Person angehalten. Die Person erklärte in der Folge eine Notlage und versuchte an Bargeld zu gelangen. Der PKW-Fahrer erkannte jedoch den Schwindel und setzte seine Fahrt fort, sodass es zu keinem Schadenseintritt kam. Oftmals wird die Notlage durch einen leeren Tank erklärt und es wird Schmuck im Tausch für Geld angeboten. Der Schmuck hat in aller Regel jedoch keinen Wert und die gutgläubigen Helfer werden so getäuscht.

Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern in derartigen Situationen stets zur Vorsicht, insbesondere wenn sie nach Geld gefragt werden. Bei dem Verdacht, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln könnte, wenden Sie sich über den Notruf 110 direkt an die Polizei.

