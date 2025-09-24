Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Verdächtiger Gegenstand bei Umbauarbeiten gefunden - Entschärfergruppe gibt Entwarnung

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es bei Umbauarbeiten in einem Wohngebäude am Heidländer Weg zum Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes gekommen. Ein Handwerker entdeckte in einer Zwischendecke ein Rohr mit Kabeln und einem Behältnis und verbrachte dieses in den Garten. Nach einer ersten Bildübermittlung an das Landeskriminalamt Niedersachsen konnte eine Gefährlichkeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich weiträumig ab und veranlasste die Evakuierung angrenzender Wohnhäuser. Für die betroffenen Anwohner wurde das Feuerwehrhaus Bad Rothenfelde als Aufenthaltsort bereitgestellt. Ein Entschärferteam der Bundespolizei untersuchte den Gegenstand noch am Nachmittag und stellte fest, dass von ihm keine Gefahr ausging. Die Maßnahmen der Polizei wurden im Anschluss aufgehoben.

