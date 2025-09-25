Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bippen/Fürstenau: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Osnabrück und im Landkreis

Osnabrück (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei mehrere Einbrüche in abgestellte Fahrzeuge im Stadtgebiet Osnabrück sowie in den Orten Fürstenau und Bippen. In allen Fällen entstand Sachschaden an den Fahrzeugen, zudem wurden Wertgegenstände entwendet.

Zwischen Samstagabend (20 Uhr) und Sonntagmittag (12 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Pkw, der auf einem Parkstreifen am Heiligenweg (Höhe Hnr 135) in Osnabrück abgestellt war. Aus dem Innenraum wurde Bargeld entwendet.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22 Uhr bis 07.30 Uhr) war ein Fahrzeug am Schloßwall in Osnabrück betroffen. Unbekannte warfen mit einem Pflasterstein die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine im Fahrzeug abgelegte Geldbörse samt Inhalt.

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 14.50 Uhr wurden an einer Windkraftanlage im Bereich Höne in Fürstenau zwei Fahrzeuge aufgebrochen. In beiden Fällen schlugen die Täter die Fensterscheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten Gegenstände aus dem Innenraum.

Ein weiterer Pkw-Aufbruch ereignete sich am Mittwoch in Bippen. Während die Fahrzeugnutzerin einen Spaziergang unternahm, schlugen Unbekannte auf einem Wanderparkplatz an der Maiburgstraße die hintere Seitenscheibe ein und entwendeten eine unter dem Beifahrersitz deponierte Handtasche.

Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei den örtlichen Dienststellen unter den bekannten Rufnummern zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell