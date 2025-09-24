PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Aggressiver Mann beleidigt Polizeibeamtin

Osnabrück (ots)

Dienstagmorgen, 11.15 Uhr: Ein Mitarbeiter eines Hotels in der Möserstraße verständigte die Polizei, nachdem ein Mann sich verbal aggressiv verhielt und trotz mehrfacher Aufforderung zunächst nicht bereit war, die Räumlichkeiten zu verlassen. Kurz vor Eintreffen der Polizei verließ der Mann das Gebäude eigenständig und pöbelte auf der Straße vorbeigehende Passanten an. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte den Mann in einem Hinterhof der Eisenbahnstraße an und kontrollierten ihn. Dabei setzte der 39-Jährige sein aggressives Verhalten fort, zeigte keinerlei Einsicht und beleidigte eine Beamtin in massiver und lautstarker Weise. Zahlreiche Anwohner wurden auf das Geschehen aufmerksam. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. Zudem erhielt der 39-jährige Mann einen Platzverweis für den gesamten Bereich rund um den Bahnhofsvorplatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

