Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster 72-Jähriger tot aufgefunden - Fahndung ist beendet

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet suchte die Polizei seit dem frühen Freitagabend nach einem 72-jährigen Mann aus Melle, der nach einem Spaziergang am Freitagmittag nicht zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt ist.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6126429

Am Samstagnachmittag fanden Suchkräfte der Feuerwehr in einem Waldstück am Reinickendorfer Ring eine männliche, verstorbene Person. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den seit Freitag vermissten 72-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hat den Leichnam beschlagnahmt, eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache bringen. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche und bittet gleichzeitig die Bilder des 72-Jährigen aus den Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

