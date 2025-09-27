Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 72-Jährigen - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe (FOTO)

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Seit dem frühen Freitagabend sucht die Polizei nach einem 72-jährigen Mann aus Melle, der nach einem Spaziergang am Freitagmittag nicht zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt ist. Unmittelbar eingeleitete Suchmaßnahmen im Umfeld der Wohnanschrift (Weddinger Straße) sowie an möglichen Anlaufstellen verliefen bislang ohne Erfolg. Neben mehreren Streifenwagen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der das Stadtgebiet von Melle mehrfach überflog. Aufgrund der nass-kalten Witterung bei Temperaturen um 10 °C besteht besondere Eilbedürftigkeit. Möglicherweise befindet sich der Vermisste in einem hilflosen Zustand.

Die Fahndungsmaßnahmen werden am heutigen Samstag fortgeführt. Auch erneute Einsätze aus der Luft sind vorgesehen.

Personenbeschreibung: graues Haar, Brillenträger bekleidet mit schwarzer Regenjacke, blauer Jeans und braunen Schuhen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer den Vermissten seit Freitagmittag gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell