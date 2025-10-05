POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots) - Tatort: Borken-Burlo, Borkener Straße; Tatzeit: 04.10.2025, 12.10 Uhr; Eine Seniorin aus Borken-Burlo ist am Samstag einer Betrügerin zum Opfer gefallen. Unter dem Vorwand, Spenden für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu sammeln gelangte die Unbekannte in die Wohnung der Frau. Die Täterin bat um ein Glas Wasser. Als die Geschädigte dieses aus der Küche holte und ins Wohnzimmer zurückkehrte, war die ...

