Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring; Tatzeit. 03.10.2025, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Am Freitagnachmittag drangen sie gewaltsam über die Terassentür in die Räumlichkeiten an der Straße Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring ein. Die Unbekannten entwendeten eine Schmuckschatulle mit Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

