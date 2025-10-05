POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring; Tatzeit. 03.10.2025, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Am Freitagnachmittag drangen sie gewaltsam über die Terassentür in die Räumlichkeiten an der Straße Annette-von-Droste-Hülshoff-Ring ein. Die Unbekannten entwendeten eine Schmuckschatulle mit Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
