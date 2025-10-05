Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbruch in Wohnung

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Drosteallee; Tatzeit: 03.10.2025, zwischen 12.55 Uhr und 13.00 Uhr; Bei einem Einbruch gestört wurde ein Einbrecher an der Straße Drosteallee in Südlohn-Oeding. Ein aufmerksamer Zeuge hatte Dienstagabend erst ein Klopfen an der Terassentür und dann ein lautes Klirren wahrgenommen. Im Erdgeschoss sah er eine unbekannte Person vor der zerbrochenen Scheibe der Terrassentür stehen. Als der Einbrecher den Zeugen erblickte und nicht auf Ansprache reagierte, informierte er die Polizei. Diese Zeit nutzte der Täter, um mit seinem Auto, einem dunklen VW Polo in Richtung der Straße im Esch zu flüchten. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,65 bis 1,75 Meter großen Mann gehandelt haben. Er trug eine olivgrüne Stoffjacke und hatte dunkle Haare. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

