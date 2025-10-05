POL-BOR: Gronau -Versuchter Einbruch in Schule
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: zwischen 02.10.2025, 16.00 Uhr und 03.10.2025, 07.30 Uhr; In ein Schulgebäude eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau an der Laubstiege. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen hatten sich die Einbrecher erfolglos an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell