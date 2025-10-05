PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Apotheke

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße; Tatzeit: zwischen 02.10.2025, 18.30 Uhr und 03.10.2025, 08.45 Uhr; In eine Apotheke eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Neustraße in Gronau. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sich die Einbrecher in der Nacht zum Freitag gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Dort durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
