Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße; Unfallzeit: zwischen 01.10.2025, 06.30 Uhr und 02.10.2025, 07.05 Uhr; Einen schwarzen BMW beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto stand zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Kindergartens an der Königstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der vorderen linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

