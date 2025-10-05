Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Carport beschädigt und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kampstraße; Unfallzeit: zwischen 01.10.2025, 03.30 Uhr und 03.10.2025, 08.00 Uhr; Zwei Pfeiler eines Carports beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Der Flüchtige beschädigte die Pfeiler in der Zeit zwischen dem 01.10.2025, 03.30 Uhr und 03.10.2025, 08.00 Uhr in der Kampstraße und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

