Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Carport beschädigt und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kampstraße; Unfallzeit: zwischen 01.10.2025, 03.30 Uhr und 03.10.2025, 08.00 Uhr; Zwei Pfeiler eines Carports beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Der Flüchtige beschädigte die Pfeiler in der Zeit zwischen dem 01.10.2025, 03.30 Uhr und 03.10.2025, 08.00 Uhr in der Kampstraße und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

