Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Abschlussmeldung Versammlung in Ahaus

Ahaus (ots)

In Ahaus fand am 04.10.2025 die Versammlung "Transportgenehmigung Jülich-Ahaus und Garching-Ahaus" statt. Die Versammlung startete um 11.00 Uhr mit verschiedenen Redebeiträgen auf dem Rathausplatz in Ahaus. Gegen 11.45 Uhr setzte sich der Demonstrationszug mit etwa 500 Teilnehmenden über die Hindenburgallee und Schorlemer Straße in Richtung Schumacherring in Bewegung. Nach der angemeldeten "Probeblockade" der Kreuzung Schumacherring / Schorlemer Straße / Schöppinger Straße endete die störungsfreie Versammlung um 13.30 Uhr am Bahnübergang Schorlemer Straße / Parallelstraße. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell